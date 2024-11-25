أسعار النفط تنخفض

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، للمرة الأولى في 3 جلسات، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، حسبما أفادته منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك مع تنامي التوترات الجيوسياسية بين القوى الغربية ومنتجي النفط الرئيسيين روسيا وإيران، ما يزيد المخاوف من مخاطر تعطل الإمدادات.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 2%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وسجلت أسواق النفط، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 6% مع تصاعد حدة الحرب في أوكرانيا، وتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من صراع عالمي.

وبحلول الساعة 06:39 صباحا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0.69%، لتصل إلى 74.65 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي 2024، بنسبة 0.77%، لتصل إلى 70.69 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.

وأنهى الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 5.8% و6.4% على التوالي، ليحققا أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر.