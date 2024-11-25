السجن لأشخاص قاموا بجر دركي بالشاحنة

سلطت محكمة السانية بوهران عقوبة سنتين حبسا نافذا، على شخصين شاركا في عملية جر دركي بالشاحنة على مستوى حاجز ثابت، فيما أصدرت أمرا بالقبض على السائق الذي يتواجد في حالة فرار.

وبشأن الوقائع، ذكرت نيابة محكمة السانية بوهران، اليوم الإثنين، أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2024، أعطى رجال الدرك الوطني على مستوى الحاجز الثابت بالكرمة، إشارة توقف لشاحنة على متنها ثلاثة أشخاص، غير أن السائق رفض الامتثال، ما دفع الدركي إلى التشبث بباب الشاحنة.

وحسب بيان للجهة القضائية، فإن الشاحنة استمرت في السير معرضة بذلك حياة الدركي للخطر، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تواصلت لمسافة معتبرة، إلى حين تمكن الدركي من النزول دون إصابته بأذى، يضيف البيان.

ووفق البيان، أسفرت التحقيقات عن توقيف شخصين، فيما بقي السائق في حالة فرار، مشيرا إلى أنه تم تقديم المشتبه بهما أمام نيابة محكمة السانية في 22 نوفمبر، وتمت متابعتهم بجنح "تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر"، و"عدم الامتثال لإنذار التوقف والمشاركة". وحكم على المشتبه بهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة نافدة، مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة، وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.