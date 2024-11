Sonatrach lance un concours national de recrutement

Sonatrach a annoncé ce lundi le lancement d'un concours national ouvert pour recruter des diplômés des universités, instituts et écoles académiques pour des postes d'ingénieurs et de techniciens, en partenariat avec l'Agence nationale de l'emploi.

Dans un communiqué, la société a précisé que "ce concours national s'inscrit dans le cadre du plan de recrutement de l'entreprise visant à renforcer ses ressources humaines, à travers l'emploi de titulaires de diplômes universitaires dans les spécialités liées à la chaîne de valeur des hydrocarbures, ce qui contribuera à la mise en œuvre des projets stratégiques de Sonatrach".

Le communiqué ajoute que "les inscriptions au concours seront ouvertes sur le site web dédié à cet effet: https://nationalrecruit.sonatrach.dz/ à partir du jeudi 28 novembre 2024 à 8h00, jusqu'au mardi 10 décembre 2024 à 20h00. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : être inscrit et activé dans la base de données de l'Agence nationale de l'emploi. Pour le poste d'ingénieur, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 ou plus dans les domaines requis (Master, Ingénieur ou Doctorat)."

Pour le poste de technicien, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 dans les spécialités requises (Licence LMD ou DEUA).

La même source a précisé que "les candidats seront appelés par Sonatrach via leur e-mail personnel. L'invitation comprendra la date et le lieu de l'examen. La liste des spécialités professionnelles et tous les détails du concours peuvent être consultés sur le site d'inscription mentionné ci-dessus via le même lien".

Le communiqué a également indiqué qu'après le processus de sélection, les candidats retenus seront progressivement affectés à leurs postes au sein des unités et installations de production de Sonatrach à travers le pays, en fonction des besoins enregistrés. nationalrecruit.sonatrach.dz