بيان هام لطلبة كلية الطب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن اتخاذ عدة تدابير عملية تصب في فائدة طلبة العلوم الطبية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، "أنه تم الاتصال مع عمداء كليات الطب والصيدلة، في إطار مواصلة تدابير التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية".

وحسب بيان الوزارة، "فقد تمثلت هذه الانشغالات في تسقيف تعدادات الطلبة الجدد في كليات الطب، إذ أكدت الوزارة أنه تم مراسلة عمداء كليات الطب يوم أمس الأحد، بتبليغها بسعة الاستيعاب الفعلية للكلية وملحقاتها، وقد أفادت هذه الأخيرة بأن هذه التعدادات تقدر في مجموعها بـ7260 طالبا جديدا، وسيكون هذا العدد مرجع تسجيل الطلبة الجدد طبقا لتعهدات الوزارة".

أما بخصوص رفع المنحة الدراسية، "أكد المدير العام للوزارة أنه تم الموافقة على زيادة المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية بدءا من سنة 2025، والتي ستمنح حسب 3 مستويات، أي مستوى السنوات 1 و 2 و 3، إضافة إلى مستوى السنتين 4 و5 ومستوى السنتين 6 و7".

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستكون بأثر رجعي، بدءا من أول أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الخوض في تفاصيلها سيكون من اختصاص الجهات المخولة لذلك. وأوضح ذات المصدر، أن طلبة السنتين 6 و7 سيستفيدون من مبلغ معتبر، يضاف إليه مبلغ التعويض من وزارة الصحة المقدر حاليا بـ2.000 دج، وكذا التعويضات عن التربصات، لتبلغ مستحقات الطالب الداخلي شهريا مبلغا لا يقل عن 17.000 دج.

وبخصوص التعويضات الخاصة بالطالب الداخلي ومنحتي المناوبة والعدوى المقدمة من وزارة الصحة، أعلنت الوزارة أنه تم تبليغ وزارة الصحة بهذا الانشغال بتاريخ 08 نوفمبر 2024،

وقد أفادت أنها لا ترى مانعا من مراجعة قيمة تعويض التربص للطلبة الداخليين وتمكينهم من منحة العدوى، حيث نبقى في تنسيق معها من أجل تجسيد ذلك فعليا في أقرب الآجال الممكنة. وبخصوص تعويضات التربصات في الوسط المهني، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلبة الداخليين، تم إرساء التعويضات في مشروع القرار المودع لدى الأمانة العامة للحكومة.

وبالنسبة لطلبة الطور العيادي، أضاف البيان، أنه تم إرساء تعويضات في مشروع القرار المذكور بعنوان يوم واحد على الأقل في الأسبوع، كحد أدنى قابل للزيادة من اللجنة البيداغوجية الوطنية.

وبخصوص ملحقات كليات الطب، أكدت الوزارة أنه تم فتح الملحقات بهدف تخفيف الضغط على كليات الطب وتقريب نقاط التكوين من الطلبة.