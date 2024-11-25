قاسي السعيد: ثأرنا من منتخب الكامرون

عبّر كمال قاسي السعيد، مدرب المنتخب العسكري الجزائري لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بتحقيق ذهبية الألعاب الإفريقية بأبوجا النيجيرية.

وفي تصريح لـ"الخبر"، من أبوجا، اليوم الإثنين، عن طريق تطبيق "الواتساب"، قال قاسي السعيد: "الفرحة بالذهبية كانت كبيرة جدا، والأجمل أننا ثأرنا من منتخب الكامرون الذي فاز علينا عام 2008 في نهائي الألعاب الإفريقية بأوغندا بضربات الترجيح.. لقد تجدد الموعد للمنتخب العسكري الجزائري مع نهائي الألعاب العسكرية وأمام نفس المنافس الكامروني بعد 16 عاما وكسبنا الرهان".

وواصل قاسي السعيد حديثه بصعوبة كبيرة بعدما تلاشى صوته من فرط الهتاف فرحا بذهبية المسابقة، ليضيف: "شاركنا في مونديال البرازيل عام 2011 بعد فضية 2008 في الألعاب الإفريقية العسكرية، ولم أكن على رأس المنتخب العسكري بعد ذلك، حيث نال المنتخب الوطني العسكري الذهب مع المدرب الراحل عبد الرحمان مهداوي في البرازيل في 2011 (الفوز على مصر في النهائي بنتيجة 1 / 0 من تسجيل سيد أحمد عواج)، وشارك منتخب الكامرون وقتها برفقتنا في تلك الألعاب العالمية العسكرية بصفته صاحب المركز الريادي في الألعاب الإفريقية لعام 2008، التي شاركت الجزائر فيها بصفتها المنتخب الوصيف، واليوم سنشارك في الألعاب العالمية بفرجينيا الأمريكية عام 2027، رفقة الكامرون، بصفتنا أبطالا بعد الحصول على ذهبية الألعاب الإفريقية العسكرية بأبوجا النيجيرية، وسيشارك المنتخب الكامروني، هذه المرة، بصفته وصيفا".

وأشار كمال قاسي السعيد، في السياق، إلى أن المنتخب الوطني العسكري، الذي شارك عام 2015 في الألعاب العالمية العسكرية في كوريا الجنوبية مع المدرب يونس إفتسان، ونال اللقب للمرة الثانية على التوالي (فاز في النهائي على منتخب سلطنة عمان 2 / 0 من تسجيل أسامة درفلو)، خطف كل الأضواء مرة أخرى، مضيفا: "نسعى للاحتفاظ على ديناميكية التألق المستمر للمنتخب العسكري الجزائري، وطموحنا يبقى كبيرا لتحقيق الذهب في الألعاب العالمية العسكرية المقبلة"، مردفا: "الألعاب العالمية العسكرية المقبلة عام 2027 كانت مقررة بكولومبيا، لكن تم تغيير مكان إقامتها بعد تراجع كولومبيا عن التنظيم".