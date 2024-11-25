"أوكيو" العُمانية مهتمة بالشراكة مع سوناطراك

تدرس الشركة العمانية "أوكيو" للاستكشاف والإنتاج، فرص الشراكة الثنائية مع سوناطراك، في العديد من مجالات النشاط، فقد استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، لهذا الغرض، أمس الأحد، بمقر الشركة، وفدا رفيع المستوى عن الشركة العُمانية.

ويندرج هذا اللقاء، حسب ما جاء في بيان سوناطراك، ضمن مخرجات مذكرة التعاون الموقعة في 24 أفريل 2024، بالعاصمة العمانية مسقط، بين سوناطراك وشركة "أوكيو" للاستكشاف والإنتاج، موازاة مع الجلوس للتباحث حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشراكة الثنائية بين الطرفين.

وفي إطار تنفيذ هذه المذكرة، سيعقد الوفد العماني، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 نوفمبر 2024، سلسلة من الاجتماعات التقنية مع ممثلين عن سوناطراك، بهدف مناقشة محاور الشراكة وتحديد مجالات الاستثمار في مجال المنبع، ووضع خارطة طريق مفصلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها.

للتذكير، تعتبر شركة "أوكيو" للاستكشاف والإنتاج شركة تابعة لمجموعة "أوكيو" العالمية المتكاملة، والتي تنشط في 17 دولة، إذ تشمل أنشطتها كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مرورا بعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية، وانتهاء بتوزيع وتسويق المنتجات النهائية في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وسيتمكن وفد شركة "أوكيو"، خلال هذه الزيارة، من الاطلاع ميدانيا على منشآت سوناطراك، ما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الطرفين، فيما تترجم هذه الخطوة سعي سوناطراك المستمر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز، مع التركيز أيضا على تطوير مشاريع الطاقات البديلة، تجسيدا لرؤيتها الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.