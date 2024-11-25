عطاف يتحادث مع رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم عزيزي.

وأفادت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها على "الفايسبوك"، بأن "اللقاء سمح باستعراض واقع وآفاق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تفعيل الآليات التي توفرها الدبلوماسية البرلمانية بغرض الإسهام في الرقي بها إلى أسمى المراتب المتاحة".

كما ناقش الطرفان، يضيف البيان، عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في سياق تواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين بقطاع غزة، واستمرار التصعيد الصهيوني متعدد الأوجه والجبهات في المنطقة بأكملها.