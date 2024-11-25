"الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية مُحصّنة بثقة الشعب"

أكد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أن الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب.

وفي كلمة له، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024 - 2025، قال الرئيس تبون إن "مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء ومنهم أنتم السادة القضاة.. فلكم مني أفضل تحية"، مضيفا أنه "يمكنه التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة".

وأضاف الرئيس تبون أنه "منذ سريان الدستور الجديد تعززت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء".

وبخصوص النصوص التشريعية الجديدة، أكد الرئيس أنه "جسد التزاماته التي تعهد بها أمام الشعب لأخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة"، مشيدا "بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم لإرساء حكم القانون".

وفي جهوده لعصرنة ورقمنة قطاع العدالة، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنه حسن "مستوى الأداء، وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية"، و"يحدوني اليقين بمزيد من الإنجازات في قطاع العدالة في الفترة القادمة، خاصة في العصرنة والرقمنة".

وذكر رئيس الجمهورية بما شهدته الجزائر في وقت مضى حين "كانت العصابة بأبواقها، تسمم الأوضاع على المسيرين النزهاء".

ولدى تطرقه إلى قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، قال رئيس الجمهورية إن "نداء الجزائر سمع اليوم من قبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الشعب الفلسطيني".

وتوجه في هذا الإطار بالشكر لـ"هؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم، ومنهم إخواننا في جنوب إفريقيا".