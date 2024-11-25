أجور اللاعبين الأجانب في بطولة المحترف الأول.. الإيفواري سيري في الصدارة

احتل متوسط ميدان مولودية وهران، الإيفواري سيري غنوليبا اديموند نارسيس، صدارة اللاعبين الأجانب، الأعلى أجرا في بطولة المحترف الأول، من جملة 38 لاعبا أجنبيا تضمهم البطولة الجزائرية، خلال الموسم الكروي الحالي 2024/2025.

ويتقاضى اللاعب، صاحب 23 ربيعا، والذي وصل إلى الباهية وهران في صفقة انتقال حر، قادما من فريق أسيك ميموزا الإيفواري، 880 مليون سنتيم راتبا شهريا، وهو الذي حمل ألوان منتخب بلاده لفترة وجيزة مع منتخب تحت 17 سنة، وحاليا اكتفى بالحضور في 6 مباريات مع "الحمراوة"، جلها كلاعب بديل.

وحل قلب هجوم اتحاد العاصمة، السنغالي، سيكو غاساما، في المركز الثاني للاعبين الأجانب الأعلى أجرا في بطولة المحترف الأول، براتب شهري يناهز 800 مليون سنتيم، اللاعب الذي كان مدرب الفريق، نبيل معلول، وراء انتدابه للاتحاد، اكتفى لحد الآن بهدف وحيد، حصيلة متواضعة وأداء أكثر تواضعا، جعلت الأصوات تتعالى وتتساءل في الاتحاد عن معايير انتداب هذا اللاعب، مقابل تسريح لاعبين أفضل من الناحية التقنية وأكثر فعالية، والأهم، بكلفة مالية متواضعة، مقارنة بما يتحصل عليه (المالي كانو والكاميروني أتيبا).

ويكمل مهاجم مولودية وهران، محمد سيديكي سيلا، عقد ثلاثي المقدمة للاعبين الأجانب الأعلى أجرا في بطولتنا، إذ حل المهاجم الإيفواري ثالثا براتب شهري يصل إلى 670 مليون سنتيم، اللاعب صاحب 23 ربيعا، والقادم من نادي راسينغ أبيجان، ظهر لحد الآن في 5 مباريات مع "الحمراوة"، وفي جلها كبديل، ولم يقدم ما يستحق عليه الثناء في الظهور الأخير له أمام اتحاد خنشلة، حيث اضطر إيريك شيل للاعتماد عليه في ظل غياب بقية المهاجمين (عريبي ومطراني وعليان)، ولا يبدو على ضوء ما قدمه أن سيصبح رقما أساسيا في قادم المباريات.

وفي ذات السياق، ومن جملة 5 لاعبين أجانب تضمهم شبيبة القبائل، نسجل أن المهاجم الزامبي، والتر بواليا، هو صاحب أعلى راتب، إذ يناهز 440 مليون سنتيم، متقدما ساديو كانوتي (350 مليون سنتيم)، فيما لم تكن انتدابات مولودية الجزائر من اللاعبين الأجانب مكلفة، من ناحية الرواتب، إذ لم يتجاوز الأجر الشهري لمهاجم الفريق، الإيفواري كبيري جونيور، حاجز 200 مليون سنتيم شهريا، ومواطنه، المدافع باجو، 150 مليون سنتيم.

ومن المفارقات الغريبة في هذا الترتيب، نسجل أن مهاجم جمعية الشلف، اللاعب الدولي الطوغولي (يستدعى ويلعب بانتظام مع منتخب بلاده، وثاني هدافي بطولة الموسم الماضي، بعد بلقاسمي وبلايلي) برصيد 12 هدفا (بصفر ضربات الجزاء) والذي سجل 3 أهداف خلال الموسم الجاري، يتذيل ترتيب اللاعبين الأجانب الأعلى أجرا في بطولة "الغرائب"، إذ لا يتجاوز راتبه الشهري 60 مليون سنتيم، وهو ذات الرقم الذي يتحصل عليه زميله البوتسواني، إيدوين، والذي بدوره يستدعى ويلعب بانتظام مع منتخب بلاده.

ومن المفارقات أيضا، أن إدارة شباب بلوزداد رفضت مطالب إدارة الرئيس عبد الكريم مدوار المالية، لشراء عقد إيفرا مقابل 500 ألف أورو، فراحت تعوض ذلك بشراء عقد الجنوب إفريقي، خانيسا مايو من فريقه كاب تاون، مقابل أكثر من 800 ألف دولار، في أغلى صفقة انتقال للاعب أجنبي في تاريخ الكرة الجزائرية، وهو الآن يسخن كرسي الاحتياط ولا يلعب إلا نادر، علما أن راتبه الشهري يناهز 250 مليون سنتيم.

ويأتي في المركز الثاني لأغلى صفقة انتقال لاعب أجنبي إلى بطولة "موبيليس"، متوسط ميدان اتحاد العاصمة، أديلاد تيرازاس، الذي تم انتدابه من فريقه من البيرو، أوليس ريدي، مقابل 380 ألف دولار وراتب شهري في حدود 240 مليون سنتيم، متقدما متوسط ميدان شباب بلوزداد، جاك مبي، الذي كلف إدارة نادي "لعقيبة" 320 ألف أورو، دفعها لشراء عقده من النجم الساحلي، مقابل راتب شهري في حدود 300 مليون سنتيم.