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العالم

هذا هو عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال

25 نوفمبر 2024 ()

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ارتفع عدد فلسطينيي الضفة الغربية والقدس المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 11 ألفا و800 فلسطيني، بينهم 435 امرأة و775 طفلا و136 صحافيا.

وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، أن أوامر الاعتقال الإداري بلغت، منذ بدء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، أكثر من 10 آلاف، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، ومنها أوامر بحق أطفال ونساء.

وكشفت هيئات الأسرى عن استشهاد ما لا يقل عن 45 أسيرا في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر2023، تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 27 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات تكتَّم الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

وذكرت هيئات الأسرى أن 43 أسيرا ممن استشهدوا وأعلن عنهم، منذ بدء حرب الإبادة، أبقت سلطات الاحتلال الصهيوني على جثامينهم لديها.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال، منذ بدء حرب الإبادة، كلّ من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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