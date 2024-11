Le ministère de l'Enseignement supérieur annonce de nouvelles mesures en faveur des étudiants en medecine

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce lundi, la mise en place de plusieurs mesures pratiques en faveur des étudiants en sciences médicales. Selon un communiqué du ministère, « des contacts ont été établis avec les doyens des facultés de médecine et de pharmacie dans le cadre de la poursuite des mesures visant à répondre aux préoccupations des étudiants en sciences médicales ».

Le communiqué précise que ces préoccupations concernaient la limitation du nombre d'étudiants inscrits dans les facultés de médecine. Le ministère a indiqué avoir envoyé, hier dimanche, une correspondance aux doyens des facultés de médecine leur demandant de lui communiquer la capacité d'accueil réelle des facultés et de leurs annexes. Ces derniers ont informé le ministère que le nombre total d'étudiants nouvellement inscrits était de 7 260, un chiffre qui servira de référence pour l'inscription des nouveaux étudiants conformément aux engagements du ministère.

Concernant l'augmentation de la bourse d'études, le directeur général du ministère a confirmé qu'une augmentation de la bourse pour les étudiants en sciences médicales serait appliquée à partir de 2025, avec trois niveaux de bourses, correspondant aux années 1, 2 et 3, puis aux années 4 et 5, et enfin aux années 6 et 7.

Le ministère a précisé que ces augmentations seraient rétroactives à partir du 1er octobre 2024, ajoutant que les détails de ces mesures seraient de la compétence des autorités concernées. Le communiqué indique également que les étudiants des années 6 et 7 bénéficieront d'un montant significatif, auquel s'ajoutera une indemnité de la part du ministère de la Santé, actuellement estimée à 2 000 DZD, ainsi que des compensations pour les stages, de sorte que les indemnités mensuelles des étudiants internes ne seront pas inférieures à 17 000 DZD.

Concernant les compensations spécifiques pour les étudiants internes et les primes de garde et d'exposition à des risques sanitaires fournies par le ministère de la Santé, le ministère a informé que cette question avait été portée à la connaissance du ministère de la Santé le 8 novembre 2024, et que ce dernier n'y voyait pas d'objection. Il a exprimé son intention de réviser la valeur des indemnités de stage des étudiants internes et de leur accorder une prime d'exposition aux risques sanitaires, et que des discussions sont en cours pour mettre en œuvre ces mesures dans les plus brefs délais. Pour ce qui est des indemnités de stage en milieu professionnel, le ministère a précisé que pour les étudiants internes, des compensations ont été incluses dans un projet de décret actuellement déposé auprès du secrétariat général du gouvernement.

Enfin, concernant les étudiants en stage clinique, le communiqué a ajouté que des compensations ont été inscrites dans ce projet de décret pour un minimum d'un jour par semaine, avec la possibilité d'une augmentation par la commission pédagogique nationale.

Pour ce qui est des annexes des facultés de médecine, le ministère a confirmé leur ouverture afin de réduire la pression sur les facultés de médecine et de rapprocher les centres de formation des étudiants.