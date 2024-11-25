غليزان: الإطاحة بشبكة إجرامية تنظم رحلات "الحرڤة"

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان، بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، متكونة من 13 شخصا، 11 منهم موقوفون.

وجاءت هذه العملية، حسب بيان ذات المصلحة لنهار اليوم، على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة، مفادها وجود أشخاص يقومون بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

فقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة، بالتنسيق مع النيابة المختصة، من تحديد أفراد هذه الشبكة وتوقيف 11 شخصا، مع حجز محركين وزورق مطاطي بجميع لواحقه، ومبلغ مالي من العملتين الوطنية والصعبة، وبوصلة و20 دلو بنزين، بالإضافة إلى 10 صدريات نجدة، و12 هاتف نقال كانت تستعمل في عملية التواصل بين أفراد هذه الشبكة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد لجناية، وجناية تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص، أو عدة أشخاص، قصد الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعدم التبليغ عن تهريب المهاجرين.