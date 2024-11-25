عنابة: توقيف شبكة مختصة في السطو على المصانع

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكاليتوسة، بالمجموعة الإقليمية بعنابة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، متورطة في قضية السرقة والسطو على مصنع خاص بإنتاج القوالب الإسمنتية، متواجد بالمنطقة الصناعية بالكاليتوسة في بلدية برحال، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، الذي صدر اليوم، "أنه فور تلقي مصالح الدرك الوطني لبلاغ حول الحادثة، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة، وتنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف البحث والتحري".

وأضاف البيان أن "فريق التحقيق تمكن من تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان ترددهم، ليتم وضع خطة محكمة مكنت من رصد المشتبه فيهم وتوقيفهم، وبعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص إلى بعض الولايات المجاورة".

وحسب البيان ذاته، فقد مكنت هذه العملية من "توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم، حجز مركبتين مستعملتين في الجريمة، مبلغ مالي معتبر بالعملتين الوطنية والأجنبية، يقدر بأزيد من مليار و200 مليون سنتيم، و1020 أورو، من عائدات بيع المسروقات، هواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز عدة وسائل مستعملة في الجريمة، من بينها أسلحة بيضاء".