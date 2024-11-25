ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة "أنفيلد"

تلقى ريال مدريد، صباح اليوم الإثنين، ضربة موجعة، بتأكد غياب نجمه الأول، البرازيلي فينيسيوس جينيور، لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع عن المباريات الرسمية للفريق.

الغياب جاء على خلفية تعرض فينيسيوس لإصابة عضلية، خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكي، مساء يوم الأحد، أمام ليغانيس، في إطار الجولة الـ14 من "الليغا" الإسبانية والتي خرج منها بطل إسبانيا فائزا بثلاثية نظيفة من ملعب منافسه المذكور.

وقال نادي ريال مدريد: "لقد تبين، بعد الفحوصات التي أجريت اليوم، على لاعبنا فينيسيوس جونيور، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابة "فيني" في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى"، ما يعني التحاقه بعيادة الفريق لأجل الخضوع للعلاج خلال فترة لم يحددها النادي الإسباني.

وسيكون النجم البرازيلي، على ضوء هذا المعطى، أكبر الغائبين عن موعد الجولة الخامسة من منافسات رابطة أبطال أوروبا، مساء يوم الأربعاء، حين ينزل ريال مدريد ضيفا على متصدر الدوري الإنجليزي، ليفربول المتوهج، بمعقله "الأنفيلد"، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من متاعب مدرب الملكي، كارلو أنشلوتي، بحكم معاناة الفريق أيضا من غيابات متعددة ومؤثرة، في صورة المصابين كربخال وميليتاو ولوكاس فاسكيز وألابا، إضافة إلى النجم البرازيلي الآخر رودريغو غوش، والفرنسي شواميني.

وقالت تقارير إعلامية إن "فيني" مرشح فوق العادة للغياب عن مواعيد رسمية قد تصل إلى ست مباريات، في ظل البرمجة المكثفة التي تنتظر الفريق، خلال الفترة المقبلة، في مختلف المنافسات، بعد أن تحدثت عن مواجهات خيتافي وأتليتيكو بيلباو وجيرونا ورايو فايكانو، في الدوري الإسباني، ومباريات ليفربول وأتالانتا، في رابطة الأبطال.

فيما تحوم الشكوك حول إمكانية عودة النجم البرازيلي، قبل موعد نهائي كأس القارات للأندية، باعتبار أن الملكي معني بهذه المنافسة، من موقعه كحامل للقب رابطة أبطال أوروبا لسنة 2024.