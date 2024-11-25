وجبات صحية جديدة لفائدة الحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة

كشف السيد ممدوح محمود عبده، مدير إدارة العلاقات الدولية والاستثمار على مستوى شركة "نادكو" السعودية للتغذية المتطورة المحدودة، اليوم الإثنين، على هامش معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، على مدار يومين، عن ابتكار وجبة صحية جديدة ستقدم للمعتمرين والحجاج الجزائريين من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد السيد ممدوح أن هذا النوع من الوجبات سيوجّه حسب الطلب للمعنيين، إلى غاية فنادقهم، مغلفة ومعقمة، تحت إشراف طواقم طبية مختصة.

وأوضح ممثل شركة "نادكو" المتخصصة في الإعاشة لفائدة المعتمرين والحجاج في تصريح أدلى به لـ"الخبر"، في إطار معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة المقام بوهران، أن هيئته "تعاقدت مؤخرا لإطعام سبعة آلاف حاج جزائري مرشح لأداء هذه الفريضة، الموسم القادم، بالتنسيق مع البعثة الجزائرية، مقابل ثلاثة آلاف حاج آخرين سيتم التوقيع لإطعامهم مع مختلف الوكالات المعنية بتنظيم العملية"، مضيفا أن شركة التغذية المتطورة المحدودة التي يترأس إدارة علاقاتها الدولية "تولّت الموسم المنصرم توفير الوجبات الغذائية لزهاء 10 آلاف حاج جزائري، وكانت التجربة ناجحة بتقييم المشرفين على تنظيم وتأطير الحجاج من أفراد البعثة الجزائرية".

ومن أجل ضمان أريحية للحجاج المقبلين على تأدية مناسك الحج هذا الموسم، كشف السيد ممدوح عن "تعاقد شركة "نادكو" للإعاشة مع طباخين جزائريين متخصصين في مجال الطبخ الجزائري لضمان تقديم أطباق تتلاءم مع أذواق الحجاج، فضلا عن التعاقد مع شركات ومتعاملين في مجال الأغذية لتوفير المواد الأولية المستعملة في الطبخ الجزائري على غرار الكسكسي، والرشتة، والتوابل وغيرها من المواد المحلية".

وسيصبح بإمكان كل المعتمرين والحجاج الجزائريين، ابتداء من اليوم، يضيف ذات المتحدث، "الاستفادة من وجبات صحية تم ابتكارها حديثا لفائدة شريحة المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، على غرار مرضى السكري والضغط الدموي وغيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة التي تستلزم نظاما غذائيا خاصا"، مردفا بالقول "العملية مرهونة فقط بإخطار مسبق من الجهات المؤطرة بأعداد المعنيين بهذه الوجبات وأماكن تواجدهم، لتقديمها لهم إلى غاية الغرف التابعة للفنادق التي يكنون فيها أثناء مدة إقامتهم".

من جانب آخر، أبدى السيد منير بطراوي، محافظ معرض الحرمين في طبعته الأولى، تطلعات كبيرة لمساهمة هذا الأخير في تحسين وضعية الحجاج والمعتمرين، لاسيما في مجال الإعاشة، وذلك لتفادي النقائص المسجلة في المواسم السابقة، مضيفا أنه خلال هذه التظاهرة سيتم التطرق للعديد من المواضيع والانشغالات التي تخص أداء هذه الشعائر، وذلك بغرض تسهيلها وخفض التكاليف، مع المحافظة على جودة الخدمات.

ومن جملة المواضيع والانشغالات التي تحظى باهتمام المشاركين، ومن ورائهم الحجاج، يضيف ذات المتحدث، "يتصدر مطلب إمكانية إيجاد حلول عملية تنتهي بتقليص مدة رحلة الحج، لما لذلك من انعكاس على التكلفة وقيمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان"، مضيفا أنه "سيتم خلال المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات الخاصة بالإطعام والنقل ومختلف الخدمات الأخرى، مع التركيز على عقد جلسات ثنائية برؤى مستقبلية، تشمل تنشيط السياحة الداخلية".

وحسب ذات المتحدث، فإن معرض الحرمين الدولي، عرف مشاركة 35 شركة رائدة في مجالات التكفل بالمعتمرين والحجاج من جنسيات سعودية، وليبية ومصرية، وجزائرية.