اعتراف جديد لباريس بمجازرها في الجزائر (وثيقة)

تعتزم بلدية باريس، في 4 ديسمبر المقبل، تثبيت لوحة تذكارية في "شارع الأغواط" بالمدينة، في مبادرة رمزية تأتي تخليدا لذكرى ضحايا مجزرة الأغواط التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي عام 1852، وفق بيان لذات البلدية.

وينتظر أن تدشن آن هيدالغو، عمدة باريس الاشتراكية، ونائبتها المكلفة بالذاكرة، لورنس باتريس، ورئيس بلدية الدائرة 18 إريك لوجواندر، هذه اللوحة التذكارية في "شارع الأغواط"، الواقع في الدائرة 18 من العاصمة الفرنسية، بمناسبة الذكرى الـ172 للمجزرة التي راح ضحيتها 3786 شهيد جزائري من أصل 4500 نسمة، كانت تقطن بالمدينة، أي ما يعادل ثلثي السكان، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ووفق مقترح عمدة باريس، ستتضمن اللوحة التذكارية النص التالي: "في عام 1852، شنّ الجيش الفرنسي هجومًا على مدينة الأغواط، التي انتفض سكانها ضد الاستعمار الفرنسي".