أطباء يدعون لاستغلال الذكاء الاصطناعي لعلاج سرطان الثدي

اعتبر مشاركون في اليوم الإعلامي الذي نظمته شركة الرعاية الصحية "روش"، أن الذكاء الاصطناعي عامل مهم في جميع مراحل متابعة مرضى سرطان الثدي. وفي تصريح لـ"الخبر"، قال المدير العام لشركة "روش" الجزائر، خليل قداوي، على هامش اللقاء الذي نظم بمصر، إن "الذكاء الاصطناعي وسيلة من الوسائل التكنولوجية التي تساهم في مساعدة ومتابعة المريض، ابتداء من التشخيص إلى جميع مراحل المتابعة والعلاج". وأضاف المتحدث: "ومن فوائد التقنية تشخيص السيدات في المناطق النائية، وهي العملية التي ساهمت في تسريع وتيرة التشخيص، كما ساهت أيضا في البحث". وحسب قداوي، "في الجزائر هناك شركات ناشئة نريد تدعيمها لكي تساهم في تطوير وسائل ضد السرطان أو الأمراض الثقيلة". من جهته، صرح أستاذ علاج الأورام ورئيس الجمعية الدولية للأورام، هشام الغزالي، بأن "تأثير الذكاء الاصطناعي كبير على المعلومات والنتائج والمخرجات، ولكل طرق التشخيص والعلاج والاقتصاديات، حيث أطلقنا مشروعا كبيرا في مصر بعد المبادرة الرئاسية، إذ تم إحصاء 22 مليون سيدة تم الكشف المبكر عنها وتوعيتها، 54 مليون زيارة، و30 ألف حالة سرطان تم اكتشافها". وأفاد المتحدث لـ"الخبر"، بأن "هذه المعلومات الضخمة تساعدنا، خاصة في ظل قلة المتخصصين، نتمكن من إتاحة بيانات كثيرة وتحليلها بصورة أدق وبالتالي علاج أدق، ومنه تقليل التكلفة".