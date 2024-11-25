حرائق الغابات: تسجيل أحد أدنى المستويات منذ الاستقلال

سجلت المساحة المتضررة من حرائق الغابات سنة 2024 أحد أدنى المستويات منذ الاستقلال، بأقل من 3500 هكتار، حسب ما أكده مسؤول بالمديرية العامة للغابات، اليوم الإثنين.

وأوضح المفتش العام للمديرية العامة للغابات، عبد الغني بومسعود، عبر أثير الإذاعة الجزائرية أن الحرائق أتلفت 3.484 هكتارا موزعة على 732 بؤرة حرائق خلال سنة 2024.

وتخص هذه الحصيلة 35 ولاية من أصل 40 يشملها نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي وضع استثنائيا في شهر ماي من هذا العام ( عوض شهر جوان) بسبب الظروف المناخية "الخاصة".

وبعد أن أشار إلى أن الحرائق التهمت خلال سنة 2023 أكثر من 38.000 هكتارا، اعتبر بن مسعود حصيلة حرائق سنة 2024 "مقبولة جدا" لكونها لم تؤد إلى خسائر هامة في الثروة النباتية والغابية.