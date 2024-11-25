اتحاد الحراش يقدم "ملفا ثقيلا" ضد التحكيم

قدّمت إدارة اتحاد الحراش، صبيحة اليوم، عن طريق سكريتيرها، مسعود صاولي، "ملفا ثقيلا" ضد الحكم دخان على مستوى الرابطة الوطنية هواة.

وحسب بيان الإدارة العاصمية تضمن الملف "العديد من التجاوزات التي حدثت في لقاء الأمس ضد نادي التلاغمة لعل أبرزها رفضه احتساب هدف صحيح بالإضافة إلى حرماننا من ركلة جزاء واضحة".

وأكدت إدارة "الصفراء" أن "الملف المقدم للرابطة مدعوم بكل الصور والفيديوهات والتي تثبت بأن قرارات الحكم كانت مؤثرة بشكل كبير في سير المباراة ونتيجتها وكادت أيضا أن تخرج عن إطارها الرياضي".

وعبرت الإدارة ذاتها عن "أملها في أن لا يتم تعيين هذا الحكم لمباريات نادينا مستقبلاً، بالإضافة إلى تسليط العقوبة المناسبة في حقه".