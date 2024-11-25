خط بشار-غارا جبيلات: هذا هو موعد نهاية الأشغال في أول جزء

أكدت المديرة العامة المساعدة على مستوى مديرية تطوير المشاريع الجهوية لشمال إفريقيا بالشركة الصينية لإنجاز السكة الحديدية "سي أر سي سي"، أنا تشين، أن الجزء الذي تتكفل الشركة بإنجازه والذي يمتد من تندوف إلى منجم غارا جبيلات على مسافة 135 كلم، "سيتم الانتهاء من أشغال إنجازه سنة 2025".

وأشارت تشين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش فعاليات الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للأشغال العمومية، إلى أن الأشغال بهذا الجزء، الذي يدخل ضمن المقطع الذي يمتد على مسافة 575 كلم، تعرف وتيرة أشغال سريعة، لافتة إلى أن "الشركة تعمل على أكثر من جانب في الوقت نفسه للالتزام بالآجال التعاقدية، نظرا لأن هذا الخط استراتيجي بالنسبة للجزائر".

في هذا الإطار، ذكرت المسؤولة أن الشركة تتوقع الانتهاء من أشغال التسطيح مطلع السنة القادمة، كما تعمل أيضا على الانتهاء من أشغال إنجاز المنشآت الفنية في مارس 2025.

ولضمان سرعة الأشغال، أنجزت الشركة الصينية وحدة لصناعة العوارض الإسمنتية بطاقة 3000 عارضة/يوم، بالإضافة إلى إنجاز وحدات تنتج 40 ألف طن/يوم من الحصى، ليتم رفع الإنتاج إلى 100 ألف طن/يوم في ديسمبر القادم، بعد دخول خط إنتاج آخر حيز الخدمة.

علاوة على ذلك، سخرت الشركة أزيد من 1600 وحدة من العتاد الثقيل للقيام بعمليات التسطيح وتلحيم ووضع السكة الحديدية، بالاعتماد على تقنيات متقدمة، تضيف تشين التي أشارت أيضا إلى تشغيل أزيد من 3500 ما بين موظف وعامل جزائري.

أما بالنسبة للجزء الثاني من مقطع 575 كلم، الذي يمتد على مسافة 440 كلم، أكدت المتحدثة أن أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت الفنية بهذا الجزء، الذي تشارك في إنجازه إلى جانب كوسيدار، تسير بوتيرة جيدة.

يشار إلى أن المقطع الأول من المشروع يمتد على مسافة 200 كلم من بشار إلى حدود ولاية بني عباس، ويتكفل بإنجازه تجمع لمؤسسات عمومية، أما المقطع الثاني فيمتد من أم العسل إلى تندوف على مسافة 175 كلم، وأوكلت مهمة إنجازه هو الآخر إلى تجمع آخر لشركات عمومية.

ويمتد المقطع الثالث على مسافة 575 كلم ويتكفل بإنجازه تجمع شركات تقوده الشركة الصينية "سي.أر.سي.سي"، حيث ينقسم هذا المقطع إلى جزئين، من النقطة الكيلومترية 200 إلى أم العسل (تندوف) على مسافة 440 كلم، ومن تندوف إلى غارا جبيلات على مسافة 135 كلم.

وحسب ما أعلن عنه المدير المكلف بالإعلام بوكالة "أنسريف"، عبد القادر مزار، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنه "سيتم تسليم المشروع الممتد على مسافة 950 كلم قبل الآجال التعاقدية المحددة بشهر مارس 2026".