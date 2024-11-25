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رياضة

محرز.. أرقام خيالية في المنافسة الآسيوية

25 نوفمبر 2024 ()

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واصل الدولي الجزائري رياض محرز توهجه في دوري أبطال آسيا النخبة عندما قاد ناديه الأهلي السعودي لتحقيق فوز كبير على حامل اللقب، العين الإماراتي، اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1 في الإمارات.

وساهم قائد "الخضر" بشكل كبير في هذا الانتصار حيث صنع هدفي الأهلي عن طريق تمريرتين حاسمتين لزميله إيفان توني موقع الثنائية في الدقيقتين 70 و74.

ويحقق محرز أرقاما كبيرة في المنافسة القارية مقدما 8 مساهمات خلال 5 مقابلات (3 أهداف و5 أسيست) حيث ساهم في جميع مقابلات ناديه، ويعد أكثر من صنع وأكثر من ساهم في المسابقة إلى حد الآن.

كما أصبح محرز أول لاعب في دوري النخبة الآسيوي يساهم بهدفين في 3 مباريات مختلفة من المنافسة.

وبات الأهلي أول نادي يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية من 5 مقابلات.

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