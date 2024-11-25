عدة لقاءات للفريق أول شنڨريحة في الكويت

استُقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية لدولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، خصص "الاستقبال لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ودولة الكويت، اللتين تجمعهما علاقات أخوية مميزة وقوية، تتجسد في مواقف البلدين الشقيقين المعتدلة والمشرفة إزاء القضايا الدولية والإقليمية".

وأعرب الفريق أول عن "تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين". كما أبلغ الفريق أول معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأكد "تطلعه للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين إلى أعلى المستويات".

من جهته، أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن "سعادته باستقبال الفريق أول، مشيدا بمستوى التفاهم الذي يطبع العلاقات الثنائية بين البلدين حول جلّ المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وهو التفاهم الذي يمكن أن يتعزز أكثر من خلال فتح مجالات تعاون أوسع، مستقبلا".

كما أجرى الفريق أول السعيد شنڨريحة، محادثات مع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي سعادة اللواء طيار، الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور مسؤولين سامين من الجانبين، للعلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة أشاد فيها بالاستقبال المميز الذي حظي به والوفد المرافق له من قبل السلطات الكويتية، منوها بـ"متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن استعداد الجيش الوطني الشعبي لبناء شراكة قوية ومستدامة مع الأشقاء في دولة الكويت".

من جهته، قدّم نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي تهانيه، للفريق أول، بمناسبة تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، مشيدا بمستوى التفاهم الذي يميز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، والتي يمكن أن تتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة، شاكرا للفريق أول تلبية الدعوة.

وزار الفريق أول كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة، أين قدمت له شروحات وافية، بعين المكان، عن هذه المؤسسة التكوينية العسكرية الهامة، وكذا مناهج التدريب والتكوين المعتمدة بها. في هذا الصدد، أعرب الفريق أول عن "إعجابه بما عاينه على مستوى هذا الهيكل التكويني، وتطلعه لوضع أسس تعاون مستقبلي مفيد بين جيشي البلدين يسمح بتقاسم التجارب مع الأشقاء الكويتيين في مجال التكوين".

وبمقر وزارة الدفاع الكويتية، كان للفريق أول لقاء مع وكيل وزارة الدفاع، الشيخ عبد الله مشعل الصباح، تناول خلاله الطرفان "العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهما".

وألقى الفريق أول بالمناسبة كلمة جدّد فيها سعادته بزيارة دولة الكويت "آملا أن تعطي زخما جديدا للعلاقات بين البلدين".

وكان الفريق أول السعيد شنڨريحة، قد شرع، أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، تندرج –حسب بيان وزارة الدفاع- في "إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيش الكويتي ويتباحث فيها الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك".