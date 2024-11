Commerce intérieur : La feuille de route de Zitouni

Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a tenu, ce lundi, une réunion de coordination au siège du ministère, en présence des cadres de l'administration centrale et des directeurs des organismes sous tutelle.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a été consacrée à l'élaboration d'une feuille de route globale pour le secteur, axée sur la restructuration du tissu économique en adéquation avec les transformations économiques actuelles. L'objectif est de moderniser les mécanismes commerciaux pour améliorer le climat des affaires et répondre aux préoccupations des opérateurs économiques.

Le ministre a souligné que la décision du Président de la République de consacrer un secteur entier au commerce intérieur et à la régulation du marché reflète sa vision éclairée visant à faire du commerce intérieur un pilier essentiel du développement économique et de la diversification des ressources nationales. Cela inclut la restructuration du marché national et l'amélioration des mécanismes de régulation pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens.

Tayeb Zitouni a donné des instructions aux organismes sous tutelle pour préparer un programme de travail à présenter lors d'une rencontre consultative réunissant les cadres de l'administration centrale et les services extérieurs. Ce programme devra établir une stratégie intégrée pour concrétiser les engagements du Président de la République.

Concernant le rôle du Centre national du registre de commerce, il a insisté sur la modernisation et la simplification des procédures commerciales, faisant de cet organisme un pilier du soutien à l'économie nationale.

Le ministre a également demandé aux laboratoires de contrôle de qualité du ministère d'élargir leurs domaines d'analyse pour garantir la qualité des produits et protéger les consommateurs.

Il a, notamment, appelé le groupe "Safex" à organiser des événements économiques nationaux et régionaux pour valoriser et promouvoir les produits locaux.

Le ministre a, également, chargé les responsables de l'entreprise de gestion des marchés de gros "Magro" de restructurer l'institution pour en faire des centres majeurs d'achat, de distribution et de régulation, tout en diversifiant leurs activités.

Zitouni a enfin souligné le rôle crucial de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie dans l'animation de l'économie, le soutien aux producteurs locaux et l'approvisionnement du marché national via les élus locaux des chambres régionales.