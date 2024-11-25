انتخاب الجزائر في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

تم اليوم الإثنين انتخاب الجزائر عن منطقة إفريقيا لتولي منصب نائب رئيس الدورة الـ 29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي باشرت أشغالها اليوم وإلى غاية 28 نوفمبر، كما تم انتخابها في ذات الجلسة لعضوية "اللجنة السرية" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشارك في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى يضم رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني، وممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الطاقة والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق، التي ستلقي خطابا حول أهم القضايا التي تعني الجزائر، خلال النقاش العام للدورة التي سيتم خلالها مناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية سالفة الذكر وعلى رأسها القضاء على الأسلحة الكيميائية وضمان عدم عودة ظهورها في ظل تنامي النزاعات المسلحة.

خلال نفس اليوم، تم تشريف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بتسليمه، خلال حفل رسمي جائزة "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - مدينة لاهاي" لسنة 2024, عرفانا له على إسهامه المتميز في تحقيق هدف المنظمة من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية. ولقد تسلم المعهد الجزائري هذه الجائزة مناصفة مع مجلس المواد الكيميائية لجمهورية الهند.