وفاة الزميل الصحفي محمد بوزينة غرقا بالقالة

توفي الزميل الصحفي بإذاعة الطارف، محمد بوزينة، اليوم الثلاثاء، غرقا بميناء القالة.

ونشرت إذاعة الطارف، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على "الفايسبوك"، أن الأسرة الإعلامية تلقت نبأ وفاة الزميل الصحفي بإذاعة الطارف، محمد بوزينة، ليلة البارحة، غرقا على مستوى ميناء القالة الجديد بولاية الطارف.

كما أعلنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انتشال الجثة، على الساعة السابعة و25 دقيقة، من جنس ذكر، يبلغ من العمر 37 سنة، بعد عملية بحث عن شخص مفقود بعرض البحر، في ميناء القالة الجديد، ليلة أمس، والتي يرجح أن تعود إلى الزميل الصحفي الراحل.