أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لوقف محتمل لإطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله، ما أثّر بعلاوة المخاطرة في النفط.

وسجلت أسواق النفط، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 6%، مع تصاعد حدّة الحرب في أوكرانيا، وتحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من صراع عالمي.

وبحلول الساعة 06:34 صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0,38 %، لتصل إلى73,29 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي، بنسبة 0,35%، لتصل إلى 69,18 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وتمّت تسوية الخامين القياسيين على انخفاض دولارين للبرميل، أمس الإثنين، بعد تقارير تفيد بأن لبنان والكيان الصهيوني اتفقا على شروط لإنهاء الصراع بينهما، ما أثار موجة بيع للنفط الخام.

وكان الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 5,8 % و6,4 % على التوالي، ليحقّقا أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر.