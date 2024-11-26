ابتكار جزائري لفائدة الحجاج

ابتكرت شركة جزائرية "سوار أمان" إلكترونيا لمرافقة الحجاج والمعتمرين، خاصة كبار السن، حسبما استفيد خلال الطبعة الأولى لمعرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة، التي تختتم فعالياتها مساء اليوم الثلاثاء بوهران.

وقد صممت شركة الحلول التكنولوجية "آول أنتليجنز سوليشن"، المتواجدة بالبويرة، هذا السوار الموجه للهيئات ووكالات السياحة والأسفار المتخصصة في الحج والعمرة، من أجل سلامة الحجاج والمعتمرين ومرافقتهم طيلة أداء هاتين الشعيرتين.

وأوضح مسير الشركة، عطاء الله نور الدين، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذا السوار، الذي تم تجريبه مع وكالة للسياحة والأسفار، أعطى نتائج إيجابية بتحديد موقع الشخص أينما كان. وفي حالة ضياعه أو عند إصابته بوعكة صحية (إغماء)، يعطي السوار إنذارا لتنبيه المكلفين بالمرافقة، فيتولى السوار الرد عليه".

وتكمن خصائص هذا السوار، الذي يوضع في معصم الحاج أو المعتمر، في أنه يتابع وضعيته الصحية، إذ أنه يقدم معلومات حول الضغط ومعدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين، وعدد الخطوات التي مشاها، مثلما أوضح مسير الشركة.

ويندرج هذا المشروع ضمن الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية "خطوة"، في مجال الحج والعمرة، والتي تتضمن تطبيقات أخرى، على غرار حجز الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتجربة الحج والعمرة، قبل التوجه إلى البقاع المقدسة، يضيف عطاء الله، الذي يعد مبتكر هذه المنصة.

ويشكل معرض الحرمين للحج والعمرة والسياحة فرصة لهذه الشركة لإطلاق هذه الخدمة، والتعريف بها لزوار هذه التظاهرة، التي يشارك فيها أزيد من 30 شركة متخصصة في الإعاشة والفندقة والسياحة والأسفار، والمنظمة من طرف شركة تنظيم التظاهرات "إيفن برو".