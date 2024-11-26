نتنياهو.. بين المطرقة والسندان

يعيش رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحت وطأة أزماته الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الغاضبة والمتهمة إياه بالإخفاق في إدارة "العدوان على غزة"، والمغامرة بحياة الأسرى في ظل استمرار القصف العشوائي على القطاع، وحتى أزماته الخارجية، وهو الذي تلاحقه مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت لجنة التحقيق المدنية بأحداث 7 أكتوبر، تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "حكومة نتنياهو قد فشلت في حماية مواطنيها، وعليها تحمل المسؤولية".

وأوضحت اللجنة المستقلة أنها جمعت خلال التحقيق "120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل في إدارة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي امتد إلى جنوب لبنان، في مسعى فاضح لتعميق حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وتابعت ذات اللجنة: "توصلنا إلى أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا، وهو يحاول منع عملنا، لأنه يخشى النتائج التي قد نصل إليها".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت، قبل أشهر من الآن، إلى أن عائلات قتلى وأسرى صهاينة بسبب هجوم طوفان الأقصى، طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وقالت العائلات إن "أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عما حدث".

كما سبق وأن قدم الوزير في مجلس الحرب الصهيوني، بيني غانتس، مقترحا للحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن ما سماها "كارثة السابع من أكتوبر"، والحرب التي تلتها.

بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت

وعلى الصعيد الدولي، دعا مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، بحق بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق للدفاع، يوآف غالانت، واعتبر أن "مخاوف إسرائيل عولجت بالكامل ولا يوجد مبرر لعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".

وأوضح بوريل، على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما، أن "الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية، ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت". وأضاف "لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين، ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو".

للتذكير، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 22 نوفمبر الجاري، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

هذا، وقد أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44.249 شهيدا و104.746 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة".