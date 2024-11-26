سوناطراك تكشف عن تفاصيل مسابقة التوظيف

كشفت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الشُعب المهنية المطلوبة للمسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية، لشغل مناصب مهندسين وتقنيين.

وأوضحت الشركة في بيان لها، عبر حسابها على "الفايسبوك"، أنه "في إطار تنظيم المسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، المنظمة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، تعلم سوناطراك عن تفاصيل الشُعب المهنية المطلوبة في هذه المسابقة، والتي تشمل 19 شعبة، وهي: الحفر البترولي، الجيولوجيا، الجيوفيزياء، إنتاج الآبار، المكامن، مخبر تحاليل المحروقات، الطاقات المتجددة، الهيدروجين، نقل المحروقات، هندسة الغاز".

بالإضافة إلى "شُعب الآليات، الميكانيك الصناعية، الكهرباء الصناعية، التكرير والبتروكيماويات، تسويق المحروقات، الصحة والسلامة والبيئة، الاقتصاد البترولي، الذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي.

يذكر أنه سيتم فتح باب التسجيل للمسابقة الوطنية لسوناطراك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط التالي:

https://nationalrecruit.sonatrach.dz

ابتداء من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على الساعة الثامنة مساء.