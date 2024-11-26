الشلف: توقيف شبكة لصوص واسترجاع المسروقات

وضعت شرطة الأمن الحضري الثاني بالشلف، حدا لنشاط جماعة إجرامية، مختصة في السطو على المحلات التجارية، مع استرجاع المسروقات.

وحسب بيان مصالح الأمن، الصادر اليوم الثلاثاء، جرت الإطاحة بالشبكة الإجرامية المكونة من 5 أشخاص، من معتادي الإجرام: "على إثر التحريات التي باشرتها المصلحة بخصوص تعرض محل تجاري لبيع التبغ للسطو، من قبل مجهولين".

وأضاف البيان: "بينت المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة إقدام الفاعلين على وضع فجوة بالجدار الفاصل للمحل، ومن ثمة الاستيلاء على كمية معتبرة من مادة التبغ، في حين أفضت التحقيقات والتحريات الميدانية المعمقة، إلى توقيف أحد المشتبه فيهم، كما تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة".

وتحت إشراف النيابة المختصة، تم تنفيذ أذونات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، إذ أسفرت عن استرجاع البضاعة المسروقة، التي فاقت 6000 علبة سجائر من مختلف الأنواع. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، الذين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة الشلف.