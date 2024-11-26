آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

الشلف: توقيف شبكة لصوص واسترجاع المسروقات

26 نوفمبر 2024 ()
+ -

وضعت شرطة الأمن الحضري الثاني بالشلف، حدا لنشاط جماعة إجرامية، مختصة في السطو على المحلات التجارية، مع استرجاع المسروقات.

 وحسب بيان مصالح الأمن، الصادر اليوم الثلاثاء، جرت الإطاحة بالشبكة الإجرامية المكونة من 5 أشخاص، من معتادي الإجرام: "على إثر التحريات التي باشرتها المصلحة بخصوص تعرض محل تجاري لبيع التبغ للسطو، من قبل مجهولين".

 وأضاف البيان: "بينت المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة إقدام الفاعلين على وضع فجوة بالجدار الفاصل للمحل، ومن ثمة الاستيلاء على كمية معتبرة من مادة التبغ، في حين أفضت التحقيقات والتحريات الميدانية المعمقة، إلى توقيف أحد المشتبه فيهم، كما تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة".

 وتحت إشراف النيابة المختصة، تم تنفيذ أذونات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، إذ أسفرت عن استرجاع البضاعة المسروقة، التي فاقت 6000 علبة سجائر من مختلف الأنواع. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، الذين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة الشلف.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    صنصال.. قل لي من يساندك، أقول لك من تكون

    10522 قراءة
  • 3

    إعلان "وشيك" عن وقف إطلاق النار

    7818 قراءة
  • 4

    خط بشار-غارا جبيلات: هذا هو موعد نهاية الأشغال في أول جزء

    6900 قراءة
  • 5

    قاسي السعيد: ثأرنا من منتخب الكامرون

    5329 قراءة