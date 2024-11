Une invention algérienne au service des pèlerins

Une entreprise algérienne a inventé un bracelet électronique de sécurité pour accompagner les pèlerins et les voyageurs en Omra, en particulier les personnes âgées, comme cela a été révélé lors de la première édition du Salon International des Lieux Saints pour le Hadj, l'Omra et le tourisme, qui se termine ce soir, mardi, à Oran.

La société de solutions technologiques "All Intelligence Solution", basée à Bouira, a conçu ce bracelet destiné aux organismes et agences de voyages spécialisées dans le Hadj et l'Omra, afin d'assurer la sécurité des pèlerins et de les accompagner tout au long de l'accomplissement de ces rites.

Le responsable de la société, Atta Allah Nour Eddine, a expliqué à l'Agence Algérienne de Presse que "ce bracelet, qui a été testé avec une agence de voyages, a donné des résultats positifs en permettant de localiser la personne où qu'elle soit. En cas de perte ou de malaise (évanouissement), le bracelet émet une alerte pour avertir les accompagnateurs, et il est possible d'y répondre".

Les caractéristiques de ce bracelet, qui se porte au poignet du pèlerin ou du voyageur en Omra, incluent le suivi de son état de santé, fournissant des informations sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène et le nombre de pas effectués, comme l'a précisé le responsable de la société.

Ce projet fait partie des services proposés par la plateforme électronique "Khatwa", dédiée au Hadj et à l'Omra, qui inclut également d'autres applications, comme la réservation d'hôtels à La Mecque et à Médine, ainsi que l'expérience virtuelle du Hadj et de l'Omra avant de se rendre dans les lieux saints, a ajouté Atta Allah, qui est également l'inventeur de cette plateforme.

Le Salon des lieux saints du Hadj, de la Omra et du tourisme constitue pour cette entreprise une occasion de lancer ce service et de le faire connaître aux visiteurs de cet événement, auquel participent plus de 30 entreprises spécialisées dans la restauration, l'hôtellerie, le tourisme et les voyages, organisé par la société d'événements "Even Pro".