مولودية الجزائر تكتفي بالتعادل أمام مازمبي

اكتفى فريق مولودية الجزائر بنقطة وحيدة من تنقله إلى لومومباشي بعد أن تعادل سلبا، عشية اليوم أمام مضيفه تي بي مازمبي الكونغولي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وكانت تشكيلة المدرب بوميل الأفضل على امتداد فترات المباراة حيث ضيع ديلور ونعيجي والبديل دراوي فرصا عدة للتسجيل فيما تكفل الحارس رمضان بإحباط محاولات المنافس على قلتها.

ويستقبل مولودية الجزائر في الجولة الثانية، فريق يونغ أفريكانز التنزاني يوم 12 ديسمبر المقبل والذي سقط على أرضه وأمام جمهوره ضد نادي الهلال السوداني بثنائية دون رد.