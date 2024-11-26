الاتحاد العربي للتمكين الرقمي يعلن عن إطلاق دورات تدريبية مجانية

أعلنت المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتمكين الرقمي، مها صالح، في تصريح إعلامي، عن بدء نشاطات الاتحاد على مستوى المنطقة العربية عن طريق إطلاقه لورشات عمل ودورات مجانية افتراضية تحت عنوان " المنصات الرقمية وتقنيات المستقبل".

وتستهدف هذه الدورات التوعية في أساليب وآليات التمكين الرقمي في عدة مجالات وقطاعات حساسة، ويؤطر هذه الدورات أمهر المدربين والخبراء العرب في عالم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أعضاء وممثلي الاتحاد.

ويندرج هذا العمل التطوعي والمجاني، حسب المستشار الإعلامي للاتحاد، في إطار اهتمام الاتحاد العربي للتمكين الرقمي الذي يرمي إلى رفع الوعي المعلوماتي والرقمي لدى كافة شرائح المجتمع العربي وفق أحدث ما توصل إليه العلم.

مع العلم أنه سيطلق خلال الفترة القريبة القادمة دورات مجانية افتراضية يقدمها أهم الخبراء العرب في مجال الرقمنة والمعلوماتية تحت عنوان:" المنصات الرقمية وتقنيات المستقبل". على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد هذه الدورات والرابط الخاص بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للتمكين الرقمي هو منظمة عربية غير ربحية قيد الانضمام لجامعة الدول العربية ومقره الدائم دولة ليبيا بترحيب من مجلس النواب الليبي.

ويضم في عضويته أكثر من ثلاثة عشرة ممثلا له بالأقطار العربية من كبار الخبراء في مجال التمكين الرقمي.