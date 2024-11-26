أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 30 نوفمبر 2024 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء استجابة لـ "الطلبات الملحة من المواطنين لإقامة صلاة الاستسقاء إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن".

وكشفت الوزارة أنها راسلت كافة مديرياتها عبر التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى، داعية المواطنين إلى اغتنام سانحة يوم الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء.