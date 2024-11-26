ما حقيقة ارتداء الرجاء قميص "الخريطة الوهمية"

أكد رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عادل هالا، اليوم الثلاثاء، أن الفريق لن يخوض المنافسة الإفريقية بقميص يحمل "الخريطة الوهمية".

وأضاف عادل هالا أن القميص الذي تم الكشف عنه يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعمل في فيديو ترويجي فقط برفقة اللاعبين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.

في نفس السياق، نفى رئيس بطل المغرب الموسم الماضي الأخبار التي تروج بخصوص رفض لاعبه الجزائري يسري بوزوق خوض مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الموسم الماضي، بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان قد شهد أحداثا مؤسفة بعد الخطوات الاستفزازية من الفريق المغربي الذي أصر على لعب المواجهتين بقميص يحمل خريطة تعتدي على الأراضي الصحراوية المحتلة.