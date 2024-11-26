اليوم الثالث من زيارة الفريق أول شنڨريحة للكويت

زار الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الثلاثاء، كلا من معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وكذا اللواء مبارك المدرع 15.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استهل الفريق أول شنڨريحة اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى كويت بزيارة معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي، الذي "يعد أحد أحدث وأرقى المعارض العالمية المتخصصة في مجال النفط، كما يمثل متحفا حضاريا يوثق تاريخ النفط، ويوفر تجربة تفاعلية غنية بالمعلومات حول تاريخ هذه الصناعة الاستراتيجية في دولة الكويت".

وخلال هذه الزيارة، طاف الفريق أول بمختلف الأجنحة، أين قدمت له شروحات وافية من قبل مسؤولي المعرض عن مختلف مراحل انتاج النفط والتقنيات المستخدمة في الاستخراج والتكرير، منذ اكتشاف هذه المادة الحيوية بدولة الكويت سنة 1936 إلى يومنا هذا.

ووفق ذات البيان، قام الفريق أول بعدها بزيارة اللواء مبارك المدرع 15، التابع للقوات البرية الكويتية، واستمع إلى شروحات وافية، قدمها قادة التشكيلات، عن طبيعة المهام الموكلة للواء والبرامج التدريبية المعتمدة، وكذا منظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة.

في ختام الزيارة، أشاد الفريق أول بما عاينه على مستوى هذا اللواء المدرع، سواء على مستوى الكفاءات البشرية الموجودة أو التجهيزات والأسلحة المتوفرة، كما تمنى كل التوفيق والنجاح لقيادة وإطارات ومستخدمي هذه الوحدة الهامة ضمن القوات البرية الكويتية.