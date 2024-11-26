الكيان الصهيوني يوافق على وقف إطلاق النار

كشفت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في الكيان الصهيوني وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان.

من جهتها، أكدت القناة الـ 12 العبرية أن "الكابينت" صادق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" يدخل حيز التنفيذ غدا على الساعة العاشرة صباحا، وسيبدأ الكيان الصهيوني في سحب قواته بشكل تدريجي من جنوب "الخط الأزرق" في لبنان خلال مدة تصل إلى 60 يوما، مضيفة أن الطرفين سيطبقان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأكدت قناة "الميادين" اللبنانية أن بنود اتفاق وقف إطلاق النار تشمل عدم قيام الاحتلال بأي عمل عسكري ضد لبنان.