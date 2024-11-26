مجلس الأمة: بداية التحضير لانتخابات التجديد النصفي

باشرت السلطة المستقلة للانتخابات تحضيراتها لتنظيم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المنتظر أن تنعقد في النصف الأول من العام المقبل.

وتحسبا لهذا الموعد دعا رئيس السلطة محمد شرفي مسؤولي هيئته على المستوى الوطني للتقرب من المطبعة الرسمية لتسلم "سجل التصريحات بالترشح" لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجرى العام المقبل 2025.

و خاطب شرفي في مراسلة مستعجلة مؤرخة في 21 نوفمبر الجاري مسؤولي السلطة للتقدم إلى المطبعة الرسمية الكائن مقرها بالعاصمة لاستلام نسخة من هذا السجل تطبيقا لأحكام المادة 223 من قانون الانتخابات .

وطبقا للمادة 223 يستخدم السجل لتدوين اسم ولقب الراغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمة وعند الاقتضاء الكنية والعنوان وصفته وتاريخ إيداع التصريح وساعته والملاحظات حول تشكيل الملف.

وهذه أول وثيقة رسمية تتناول قضية الترشيحات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وسط ترقب لاستصدار المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء التجديد النصفي للمجلس، المنتظر أن تنظم خلال النصف الأول من العام الجديد بعد تفويت موعد نهاية العام الحالي الذي يعرف اكتمال عهدة حوالي ستين عضوا من أعضاء المجلس الحالي.

و طبقا لأحكام المادة 121 من الدستور ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

بينما تنص المادة 134 في فقرتها الثانية على انتخاب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، ويتعين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور. الخاصة برئيس الجمهورية.

ويشترط للترشح لانتخابات مجلس الامة جملة من الشروط حددها قانون الانتخابات في مادتيه 221 و 222 ومنها أن يكون المترشح بالغا خمسا وثلاثين سنة كاملة يوم الاقتراع. وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. إلى جانب ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. فيما يتوجب على المترشحين تحت رعاية حزب سياسي، أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.