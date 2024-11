Le Général d'Armée Saïd Chanegriha poursuit sa visite au Koweït

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, s'est rendu, mardi, à l'exposition des hydrocarbures et du gaz Ahmad Al-Jaber et à la 15ème Brigade blindée Moubarak, au 3ème jour de sa visite officielle à l'Etat du Koweït, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au 3ème jour de sa visite à l'Etat frère du Koweït, Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire s'est rendu, aujourd'hui mardi 26 novembre 2024, avec la délégation de haut niveau qui l'accompagne, à l'exposition des hydrocarbures et du gaz Ahmad Al-Jaber et à la 15ème Brigade blindée Moubarek", précise le communiqué.

"La visite a commencé par l'exposition des hydrocarbures et du gaz Ahmad Al-Jaber, dans la ville d'El-Ahmadi, qui constitue l'une des expositions les plus modernes et les plus prestigieuses au monde, spécialisée dans le domaine des hydrocarbures. Cette exposition représente également un musée culturel qui documente et retrace l'histoire de l'industrie pétrolière et offre une expérience interactive riche en informations sur l'histoire de cette industrie stratégique au Koweït", ajoute la même source.

Le Général d’Armée a visité "les différents pavillons, où il a reçu des explications exhaustives fournies par les responsables de cet événement, sur les différentes étapes de production du pétrole et les techniques utilisées dans l'extraction et le raffinage, depuis la découverte de cette ressource vitale dans l'Etat du Koweït en 1936 jusqu'à nos jours".

Accompagné de sa délégation, le Général d'Armée Chanegriha "s'est rendu ensuite à la 15ème Brigade blindée Moubarak relevant des Forces terrestres koweitiennes. Après la cérémonie d'accueil donnée par le Commandement de cette Brigade, Monsieur le Général d'Armée a reçu des explications exhaustives fournies par les Commandants des formations, notamment sur la nature des missions de la Brigade, les programmes d'entraînement adoptés, ainsi que sur les systèmes d'armement mis à disposition".

A l'issue de sa visite, le Général d'Armée Chanegriha "a fait l'éloge de cette importante unité au sein des Forces terrestres koweitiennes, notamment ses compétences humaines et ses équipements et armements, avant de souhaiter tout le succès à son Commandement et ses personnels", conclut le communiqué.