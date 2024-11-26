وفاة المحامي الفرنسي المدافع عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية

توفي المحامي الفرنسي المدافع عن القضيتين الصحراوية والفلسطينية، جيل ديفارس، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وأعلنت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في بيان لها، عن وفاة المحامي والمدافع عن قضايا الشعوب العادلة، الفقيد جيل ديفارس، بعد صراع مع مرض عضال. ورغم المرض الذي ألم به منذ أربع سنوات، واصل محامي جبهة البوليساريو المتخصص في القانون الدولي في التواجد في أروقة وقاعات كبرى المحاكم الدولية في لوكسمبورغ ولاهاي، للمرافعة عن قضيتين آمن بهما وسخر نفسه لتكريس الاعتراف بحقوق شعبيهما.

وقال مقربون من الفقيد إنه كان يردد في آخر أيامه أنه "سيرحل وهو مطمئن" بعد أن تحقق للشعبين الفلسطيني والصحراوي القراران بالغا الأهمية والمتمثلان في مذكرتي التوقيف في حق المسؤولين الصهاينة في نوفمبر 2024، وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقات اللاشرعية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بداية أكتوبر الماضي.