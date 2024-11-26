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العالم

تصريحات بايدن بعد اتفاق وقف إطلاق النار

26 نوفمبر 2024 ()

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن (الكيان) ولبنان يوافقان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

وقال بايدين في كلمة له في البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء إن أكثر من 70 ألف (صهيوني) وأكثر من 100 ألف لبناني اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله للحرب.

وأضاف "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ في الرابعة من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وسيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان"،

وأكد بايدن "إذا خرق حزب الله الاتفاق، فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها".

وتابع "الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة لهذا البلد ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام".

من جهة أخرى، قال بايدن إن أمام حماس "خيار وحيد هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون".

وتابع "سنقوم بمساع جديدة مع مصر وقطر وتركيا وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

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