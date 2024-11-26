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رياضة

رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد ينهزم ويتذيل الترتيب

26 نوفمبر 2024 ()

38serv

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انهزم فريق شباب بلوزداد، الممثل الجزائري الثاني في رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الضيف اولاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2) الشوط الأول (0-2) سهرة اليوم الثلاثاء، بملعب 5 جويلية الأولمبي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، من المنافسة القارية.

وسجل أهداف المباراة كل من نكوتا في (د 5 و27) لفائدة أورلاندو بيراتس، ومايو كانييسا (66) لصالح الشباب.

وعلى إثر هذه الخسارة، يتذيل نادي "العقيبة" الترتيب برفقة ستاد ابيدجان دون رصيد، فيما يتصدر أورلاندو بيراتس المجموعة برصيد ثلاث نقاط برفقة الأهلي المصري.

ولحساب نفس المجموعة فاز في وقت سابق اليوم نادي الأهلي المصري (حامل اللقب) على ضيفه استاد ابيدجان الإيفواري بنتيجة (4-2) الشوط الأول (3-1) بملعب القاهرة ، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة أيضا.

وسجل أهداف المباراة كل من كهرباء (14 و49)، افشا (21) والشحات (26) للأهلي، ووقع هدفي استاد ابيدجان كوني (30) و اسالي (55).

وفي الجولة الثانية المقررة يومي 6 و 7 ديسمبر يتنقل شباب بلوزداد إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد ابيدجان.

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