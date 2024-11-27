دخول أول دفعة من المتدربين إلى مصنع "فيات"

فتح مصنع العلامة الإيطالية "فيات" في وهران، أبوابه أمام أول دفعة من المتدربين، وهي مجموعة من 25 شخصا موهوبا يشرعون في مسار مهني من شأنه أن يشكل مستقبل التميّز في مجال السيارات في الجزائر.

وأشارت العلامة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنّ "هذه المبادرة هي جزء من برنامج تدريبي مدته 30 شهرا، مصمم لتطوير المواهب الشابة من مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية في منطقة وهران، إذ سيجلب المتدربون مهاراتهم إلى الأقسام الرئيسية، مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية والصيانة، مما يضيف طاقة وخبرة جديدة إلى عمليات المصنع".

وتعكس هذه الخطوة، يضيف البيان، "التزام ستيلانتس الشرق الأوسط وإفريقيا المستمر بتعزيز تدريب الشباب وتوظيفهم، مع خلق قوة عاملة أقوى وأكثر مهارة لدفع عجلة الابتكار والتميز في الجزائر". بينما تؤكد على أن العلامة تسعى، عبر هذه المبادرة، إلى المساهمة في خلق هذا النسيج في قطاع الصناعة الميكانيكية واندماج أكبر لعائلة "فيات" في الجزائر.

