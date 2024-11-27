سوناطراك: تفاصيل جديدة بخصوص مسابقة التوظيف

أكد المدير التنفيذي للموارد البشرية بمجمع سوناطراك، عالتو اسماعيل، أن المسابقة الوطنية لتوظيف الجامعيين من قبل الشركة الوطنية للنفط مفتوحة لجميع خريجي الجامعات والكليات والمدارس الأكاديمية الجزائرية، عبر 58 ولاية على المستوى الوطني.

وقال عالتو، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء: "هناك شروط ومعايير حددتها سوناطراك خاصة، للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية، وبإمكان كل الجامعيين التقدم للمشاركة فيها"، مبرزا أنه بالنسبة للمهندسين يجب أن يكون المرشح متحصلا على شهادة جامعية في التخصصات المستهدفة للمسابقة (مستوى بكالوريا + 5 سنوات). وهو الأمر نفسه -يضيف ضيف الإذاعة الوطنية - بالنسبة لحاملي شهادات أعلى، في حين يشترط لدى التقنيين أن يكونوا حائزين على (مستوى بكالوريا + 3 سنوات).

وبخصوص التخصصات المدرجة في المسابقة، ذكر عالتو أن سوناطراك أدرجت 19 تخصصا بما في ذلك لأول مرة يتم استهداف مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفا أن هذه التخصصات تشمل الحفر البترولي والجيولوجيا والجيوفيزياء والإنتاج على مستوى الآبار والمكامن ومخبر تحاليل المحروقات والطاقات المتجددة والهيدروجين ونقل المحروقات وهندسة الغاز والآليات والميكانيك الصناعية والكهرباء الصناعية والتكرير والبتروكيماويات وتسويق المحروقات والصحة والسلامة والبيئة والاقتصاد البترولي والذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي.

وكشف المدير التنفيذي للموارد البشرية بمجمع سوناطراك، أن عملية التسجيل في هذه المسابقة ستنطلق غدا الخميس، ابتداء من الساعة 8.00 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء الـ10 ديسمبر على الساعة 20.00 ليلا، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك: https://nationalrecruit.sonatrach.dz

وأضاف ذات المتحدث أن عملية التصحيح ستتم بشكل مجهول لضمان الشفافية، مع تمكين المرشحين من تقديم الطعون. كما أعلن عن خطة توظيف شاملة لعام 2025 تشمل وظائف الدعم مثل الشؤون القانونية، المالية، والتخطيط، معتبراً أن التوظيف المحلي سيؤخذ بعين الاعتبار في بعض التخصصات.

وأضاف المدير التنفيذي للموارد البشرية بمجمع سوناطراك، أن المجمع سيركز على استقطاب الكفاءات العليا وخريجي الجامعات المتميزين، ضمن إستراتيجية تضمن مستقبل الشركة ومواكبتها للتحديات.