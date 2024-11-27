الشلف: سارق أغراض المصلين في قبضة الأمن

وضعت شرطة الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الشلف، حدا لنشاط شخص كان يحترف سرقة أغراض المصلين، على مستوى أحد مساجد مدينة الشلف، حسب بيان لمصالح الأمن، صادر اليوم.

وأضاف البيان أن توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 50 سنة، جاء "بعد تسجيل عدة شكاوى سرقات من مساجد المدينة، إذ تم ضبطه متلبسا بجرمه المشهود، الذي استهدف من خلاله أحد ضحاياه ليسلبه هاتفه النقال".

وقد بين التحقيق في القضية قيامه بأربع عمليات مماثلة بذات المسجد، استولى من خلالها على مبالغ مالية وهواتف نقالة لضحاياه.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة الشلف، حرر ضد المشتبه به ملف جزائي، وصدر بشأنه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية عن جنحة السرقة.