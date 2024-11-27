وزير الأوقاف الإسلامية المغربي يثير الجدل

أثارت تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، جدلا واسعا في المغرب، التي اعتبر فيها أن "المغرب بلد علماني".

وجاء تصريح الوزير، خلال الجلسة البرلمانية التي نقلها التلفزيون المغربي على المباشر، أول أمس، حيث تطرق التوفيق لبعض تفاصيل لقائه بوزير الداخلية الفرنسي، على هامش زيارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى الرباط.

وكشف التوفيق أنه قال لوزير الداخلية الفرنسي، "إنهم (يقصد الفرنسيين) مقتنعون أن الإسلام المغربي المعتدل في صالح الجميع"، ليرد عليه الوزير الفرنسي "العلمانية تصدمكم"، وهنا أجاب التوفيق بالقول: "لا، لأننا علمانيون".

وأوضح الوزير المغربي في رده أمام النواب، أنه كان يقصد أن المغرب "يدعم حرية التدين"، مستطردا: "يمكن لأي شخص فعل ما يريده، لأنه لا إكراه في الدين". تصريحات التوفيق أثارت جدلا واسعا في المغرب، على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ورافض.