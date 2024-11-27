كاتب يفضح عيوب فرنسا

أفاد الكاتب الفرنسي المعروف، هيرفي ريسان، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بأن السلطات الفرنسية "ليس لها أن تقدّم دروسا للجزائر في مجال حرية التعبير"، وذلك في قضية بوعلام صنصال، بينما تعرّض هو للسجن بسبب تنديده بالحكومة الصهيونية في إسرائيل وممارساتها الاستعمارية في فلسطين.

وكتب ريسان في 23 من الشهر الجاري، أن "القضاء الفرنسي سجنني لمدة سبعة أشهر في 2021، بسبب منشوراتي حول النظام الصهيوني، ومازلت مقيدا بالسوار الإلكتروني".

وعرف هيرفي ريسان بمؤلفات ومقالات حول اليهودية وفلسفة الأخرويات، كما شارك في حركة السترات الصفراء في فرنسا. ومن أشهر كتبه: "المافيا اليهودية: أكبر المفترسين الدوليين".