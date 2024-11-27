إرهابي يسلم نفسه

سلّم الإرهابي المسمى "كرزازي حسين"، المدعو "عبد الرزاق"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب بيان لوزارة الدفاع، صادر اليوم.

وحسب البيان ذاته، فقد "تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 64 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و36 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب".

وفي سياق متصل، وحسب البيان نفسه، "تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بوهران بالناحية العسكرية الثانية، من حجز كمية كبيرة من مادة الكوكايين تقدر بـ112,648 كيلوغرام، فيما تم ضبط 13,33 كيلوغرام من نفس المادة و165.1.314 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني.