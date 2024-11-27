قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن "الاحتلال الصهيوني داس على كل المواثيق والأعراف"، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وجاء في رسالة الرئيس تبون، "يحل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة في ظرف خاص جراء عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، لاسيما في قطاع غزة والذي دخل عامه الثاني وسط تقاعس دولي صارخ ومشين".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "المحتل الصهيوني داس على كافة المواثيق والأعراف، وعلى قدر كل هذه الآلام والمحن يصنع الشعب الفلسطيني معجزته الخاصة، فهو يأبى التسليم للأمر الواقع ويهتف بحقوقه في مقارعة الحصار والتجويع والقصف والتنكيل، وسلاحه في كل هذا إيمانه القوي بعدالة قضيته وبشرعية ومشروعية مطالبه".

وأضاف الرئيس تبون: "إننا لا نملك أمام جسامة هذه التضحيات سوى الوقوف وقفة احترام وإكبار لهذا الشعب المكافح".