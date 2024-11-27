الجزائر تعزي في وفاة المحامي الفرنسي جيل دوفير

تقدمت الجزائر، اليوم الأربعاء، بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 68 سنة، بعدما كرس حياته المهنية للدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي كرس حياته المهنية للدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، تتقدم الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقربائه وكافة مناصري القضايا العادلة في العالم".

وأضاف ذات البيان أنه "برحيل الأستاذ جيل دوفير، تفقد الساحة القانونية الدولية محاميا متميزا في المرافعة عن قضايا التحرر والانعتاق أمام الهيئات القضائية الوطنية منها والدولية، خاصة وأنه أسهم بشكل لافت، وإلى غاية آخر أيام حياته، في تحقيق العديد من الانتصارات القانونية التاريخية لصالح القضيتين الفلسطينية والصحراوية على حد سواء".